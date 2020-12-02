Москва, , 12:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал важным сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаем. Об этом он заявил 2 декабря на встрече глав правительств России и КНР.

«Для наших стран важно, чтобы развивалось сотрудничество между Евразийским экономическим союзом и Китаем. В том числе по сопряжению китайской инициативы «Один пояс — один путь» и ЕАЭС», — сказал он.

По его словам, в рамках данного проекта «нужно приступить к созданию системы цифровых коридоров между странами пятёрки и Китаем, сформировать условия для внедрения электронной сертификации во взаимной торговли по ряду товаров», а также наладить диалог по внешней торговли между странами ЕАЭС и КНР.