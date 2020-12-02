Калуга, , 12:23 — REGNUM Депутаты-единороссы Городской думы Калуги проведут тематические приемы в первую декаду декабря, посвященные дню основания партии, который отмечался 1 декабря. Как отметили в пресс-службе Городской думы Калуги, 19-й день рождения партии выпал на непростое время. Сегодня региональные отделения по всей стране продолжают работать и помогать всем, кто нуждается в поддержке.

В Калуге отметили 19-летие «Единой России» Пресс-служба Городской думы Калуги

Чтобы не нарушать сложившуюся традицию в честь дня рождения партии глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев встретился с однопартийцами, новым членам партии были вручены партбилеты, благодарственными письмами и подарками отмечены секретари первичных отделений.

В Калуге отметили 19-летие «Единой России» Пресс-служба Городской думы Калуги