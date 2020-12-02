Калуга,
2 декабря 2020, 12:23 — REGNUM Депутаты-единороссы Городской думы Калуги проведут тематические приемы в первую декаду декабря, посвященные дню основания партии, который отмечался 1 декабря. Как отметили в пресс-службе Городской думы Калуги, 19-й день рождения партии выпал на непростое время. Сегодня региональные отделения по всей стране продолжают работать и помогать всем, кто нуждается в поддержке.
В Калуге отметили 19-летие «Единой России»
Пресс-служба Городской думы Калуги
Чтобы не нарушать сложившуюся традицию в честь дня рождения партии глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Моисеев встретился с однопартийцами, новым членам партии были вручены партбилеты, благодарственными письмами и подарками отмечены секретари первичных отделений.
В Калуге отметили 19-летие «Единой России»
Пресс-служба Городской думы Калуги
«В этом году местное отделение перешагнуло шести тысячный рубеж количественного состава членов партии. Это большая организация, и благодаря скоординированной и слаженной работе наших секретарей первичных отделений, свое девятнадцатилетние мы встречаем в единой и сильной команде. Мы рады видеть в нашей организации новых членов и сторонников «Единой России», которые разделяют этические нормы партии. Я от всей души поздравляю вас с праздником, крепкого здоровья вам и вашим близким!» — обратился к участникам встречи Юрий Моисеев.
В Калуге отметили 19-летие «Единой России»
Пресс-служба Городской думы Калуги