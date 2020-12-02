Москва, , 12:21 — REGNUM Проблема не в том, удастся ли Германии благодаря специальному фонду обойти американские санкции против «Северного потока — 2». В конце концов, ничто не помешает США принять санкции и против данного фонда, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Принять закон всё равно быстрее, чем провести реальные работы по достройке трубопровода. Но нет гарантии, что после того, как трубопровод будет построен, санкции не станут вводить против тех, кто станет приобретать поставляемый по нему газ.

Более того, по той же логике санкции можно будет распространить и на тех, кто приобретает российский газ по трубопроводам, проложенным ранее.

Во всяком случае, такие меры будут не менее юридически обоснованы и логичны, чем санкции против «Северного потока — 2».

Так что с завершением строительства конфликт может не окончиться. Выхода из этой ситуации пока не просматривается. И смена администрации в Вашингтоне вряд ли тут что-то кардинально изменит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти санкции США против «Северного потока — 2».

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