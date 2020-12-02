Москва, , 12:20 — REGNUM Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России компания «ММС Рус» в декабре 2020 года преодолеет отметку в 1 млн проданных машин в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Первые автомобили японского бренда были проданы «ММС Рус» на российском рынке в 1991 году. Первой же моделью Mitsubishi, которая появилась на российском рынке, стал Lancer. Этот автомобиль стал самым продаваемым в модельном ряду Mitsubishi за все 29 лет присутствия бренда в России. За этот срок дилеры реализовали 296 636 экземпляров таких авто.

На втором месте по количеству проданных моделей марки находится внедорожник Outlander. Он появился на авторынке страны в 2007 году. С тех пор его приобрели 281 568 российских автолюбителей. На третьем месте кроссовер ASX — 111 233 реализованные машины.

Далее идут: внедорожники Pajero Sport (94 410 ед.) и Pajero (80 363 ед.).

Напомним, на сегодняшний день у Mitsubishi 111 официальных точек продаж по всей России.

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