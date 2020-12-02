Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Газ в Тбилиси с 3 января 2021 года для коммерческих абонентов, кроме хлебозаводов и домашних хозяйств, подорожает на 28%, и его стоимость за кубический метр составит 1,1 лари ($0,33 по курсу). Об этом сообщила пресс-служба газоснабжающей компании «Тбилиси Энерджи».

В объявлении говорится, что из-за падения курса лари у компании возникли финансовые трудности, так как на международном рынке оплата за газ проводится в долларах США. В «Тбилиси Энерджи» подчеркнули, что повышение цены нужно для обеспечения бесперебойного газоснабжения грузинской столицы.

Для населения и хлебозаводов стоимость газа в январе будущего года останется прежней — 0,46 лари или $0,14 за кубометр.

Стоит отметить, что в начале ноября министр финансов Грузии Иване Мачавариани заявил, что падение курса национальной валюты в последнее время связан с тем, что в стране наблюдаются «радикализм и политическая напряженность».

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