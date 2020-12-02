Смоленск, , 12:09 — REGNUM В администрации Смоленской области ищут способы решить вопрос обеспечения участковых врачей, ездящих по вызовам к пациентам, а также волонтёров автотранспортом. Вопрос обсуждался на совещании у губернатора 1 декабря, сообщили в пресс-службе администрации

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«Требуется закрыть потребность участковых врачей в транспорте, чтобы они не ходили по своим обширным территориям пешком, а могли эффективно и быстро посетить как можно больше больных. Частично мы эту потребность компенсируем за счет автотранспорта региональных и муниципальных органов власти», — сказал губернатор Алексей Островский, поблагодарив, в том числе Смоленскую облдуму за переданный транспорт.

Однако, отметил глава региона, транспорта по-прежнему не хватает, а автопарк областной администрации крайне изношен, «многие машины имеют пробег более 500, а то и до 1 млн километров, их ежемесячное обслуживание суммарно в год зачастую обходится дороже нового автомобиля».

»Поэтому в подобных ситуациях мы вынуждены менять эти машины на новые, приобретая недорогие иномарки. При этом в начале декабря по решению федерального центра будет выпущено распоряжение, на основании которого регионам, выполнившим ряд KPI-показателей, выделят определенные объемы финансирования», — сказал Островский.

Губернатор поручил своему заместителю Алексею Гусеву выяснить, возможно ли данные средства направить на закупку нового автотранспорта для администрации — при этом в приоритетном порядке транспорт должен использоваться врачами и волонтерами.