Чита, , 12:05 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 2 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 959 таких граждан, уровень безработицы в регионе достиг 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 296 забайкальцев, из них безработными признаны 50 206 человек.

За последние сутки безработным признаны шесть человек. Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 318 (+1 за сутки) человек закрыли свои ИП.

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