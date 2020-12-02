Москва, , 12:00 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года российские электростанции выработали 956,9 млрд кВт∙ч, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

В ноябре 2020 года производство электроэнергии составило 94,9 млрд кВт∙ч, что на 4% меньше, чем в ноябре 2019 года. Отметим, почти вся электроэнергия в России вырабатывается на электростанциях, соединенных в Единую энергосистему (ЕЭС). Несколько электростанций работают отдельно.

Производство электроэнергии в ЕЭС России за 11 месяцев сократилось на 3,6%, до 941,9 кВт∙ч. Таким образом, отдельные электростанции выработали 15 млрд кВт∙ч.

Отметим, в каждый момент времени электростанции вырабатывают столько электроэнергии, сколько расходуется потребителями с учетом потерь в сетях электроснабжения.

За отчетный период объем потребления электроэнергии уменьшился на 2,8%, до 945,1 млрд кВт∙ч. Таким образом, потери в проводах ЛЭП, устройствах электрических подстанций и распределительных сетях составили 11,8 млрд кВт∙ч или 1,2%.