Москва, , 11:57 — REGNUM Новые строительные проекты в регионах очень медленно запускаются. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«То, что немножко цена поднялась — не самое страшное. У нас есть ещё один фактор, который меня серьёзно беспокоит: новые проекты не начинаются в регионах. То есть мы говорим, что это высокодоходный бизнес, но чего же в него никто не идёт?» — заявил Хуснуллин.

«Переход на счета эскроу привёл к тому, что новые проекты в регионах не начинаются. И меня это сильно беспокоит. Как мы 120 млн в год будем строить? Если цена чуть-чуть поднялась, в 30−40% регионов хоть какая-то маржа появилась у застройщиков», — пояснил он.

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