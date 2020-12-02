Ульяновск, , 11:51 — REGNUM В Ульяновской области резервный фонд пополнят на 290 млн рублей. Средства будут направлены на борьбу с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Первый вице-премьер Марина Алексеева отмечает, что в Ульяновской области продолжается работа по оптимизации и перераспределении расходов, чтобы предусмотреть дополнительные средства на пополнение резервного фонда для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, при обслуживании государственного долга экономия составила 168 млн рублей, которые планируется направить в резервный фонд, в ходе закупочных процедур сэкономлен 101 млн рублей.

Всего при очередном распределения в «резерв» поступит свыше 290 млн рублей. В приоритете расходов — финансирование здравоохранения. По словам первого вице-премьера Екатерины Убы, дополнительные средства будут направлены на комплектование центров диагностики для лечения COVID-19, чтобы перевести работу в круглосуточный режим, а также на «всё, что связано с быстротой оказания врачебной помощи и результатами тестирования».

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря в Ульяновской области лабораторно подтверждено 28 112 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 257. Выздоровели 24 079 человек (85,65%), умерли 354 пациента с коронавирусом.

Напомним, 1 декабря в Ульяновской области в рамках акции «Караван добра в помощь врачам» состоялась благотворительная акция по передаче медицинских препаратов и лекарств в региональные больницы.

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