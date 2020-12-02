Москва, , 11:48 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года угледобывающие компании России добыли 364,677 млн тонн угля, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

За отчетный период экспорт угля сократился на 0,8%, до 178,1 млн тонн, поставки на внутренний рынок — на 8,6%, до 148,81 млн тонн.

По итогам ноября добыто 35,27 млн тонн угля, что на 10,6% меньше, чем в ноябре 2019 года. Экспорт черного топлива в ноябре сократился на 4,6%, до 16,73 млн тонн, внутренние поставки — на 6,8%, до 15,68 млн тонн.

По итогам 11 месяцев 2020 года на разрезах и шахтах СУЭК добыто 92,3 млн тонн, «Кузбассразрезугля» — 36,56 млн тонн, «СДС-Угля» — 18,42 млн тонн, «Востоксибугля» — 11,93 млн тонн, компании «Южный Кузбасс» — 9,76 млн тонн.

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