Москва, , 11:40 — REGNUM Льготная ипотека исчерпала свои возможности по стимулированию роста стоимости жилья. Об этом 2 декабря заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московской «Деловой России» Анна Лупашко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Рост цен во многих случаях съел выгоду от льготной процентной ставки. Поскольку девелоперские компании подняли цены на жильё, а за ними подтянулись и граждане», — сказала Лупашко.

Однако теперь льготная ипотека больше не может стимулировать спрос, поэтому не будет сильно влиять на стоимость недвижимости.

«Что будет дальше? На наш взгляд льготная ипотека свою роль в повышении цен отыграла. Поэтому она не будет значимым фактором, влияющим на цены», — заявила Лупашко.

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