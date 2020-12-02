Москва, , 11:38 — REGNUM Чтобы стать развитой страной мира, в России и ставка по ипотеке должна быть на уровне развитых стран. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«На будущее мы себе ставим из серьёзных задач всё-таки продолжение программы ипотеки и по возможности её (ставки) снижение», — заявил Хуснуллин.

«Если мы хотим быть развитой страной мира, то ипотека у нас должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 5%, 4%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству. В Китае сегодня от 3,5% до 5% ипотека — они строят метр на человека последние десять лет. И за счёт этого они сделали прорыв. У них жилищное строительство является одним из основ всей экономики Китая», — указал он.