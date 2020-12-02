Москва, , 11:34 — REGNUM В 2020 году произошёл резкий рост спроса на столичную недвижимость. Об этом 2 декабря заявила председатель комитета по развитию рынка недвижимости московской «Деловой России» Анна Лупашко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, этот процесс был спровоцирован введением в России льготной ипотеки. Рост спроса, в свою очередь, привёл к удорожанию жилья.

«На рынке недвижимости мы столкнулись с беспрецедентным ростом спроса. Льготная ипотека поддержала цены на жилье. На фоне всплеска искусственного спроса покупательной активности безусловно рынок отреагировал ростом цен на жилье», сказала Лупашко.

Читайте ранее в этом сюжете: О смене правительства РФ в 2020 году уже забыли — мнение

Читайте развитие сюжета: Льготная ипотека больше не сможет влиять на рост стоимости жилья — мнение