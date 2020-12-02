Москва, , 11:30 — REGNUM Эпидемия коронавируса не помешала выполнить и даже перевыполнить планы по строительству в России. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Только за счёт гибкости управления мы в этом году, несмотря на все наши сложности, планы по строительству перевыполним. Несмотря ни на коронавирус, ни на что. Причём по ряду позиций мы перевыполним серьёзно», — заявил Хуснуллин.