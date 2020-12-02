Москва, , 11:25 — REGNUM По итогам ноября 2020 года российские нефтеперерабатывающие заводы произвели 3,17 млн тонн бензина, что на 4% меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Производство дизельного топлива в ноябре уменьшилось на 6,8%, до 6,32 млн тонн, мазута — на 7,2%, до 3,8 млн тонн. Нефтепереработка сократилась на 8,8%, до 23,8 млн тонн.

По итогам января — ноября 2020 года производство бензина в России сократилось на 4,1%, до 35,1 млн тонн, дизельного топлива — на 0,3%, до 71,3 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых 11 месяцев 2020 года в России добыли 470,16 млн тонн нефти и газового конденсата. Это на 8,4% меньше, чем в январе — ноябре 2020 года.

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