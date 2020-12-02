Сеул, , 11:26 — REGNUM В 2021 году темпы роста экспорта товаров из Южной Кореи составит 6%, а объём внешней торговли может достигнуть отметки в $1 трлн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

По прогнозам, в следующем году экспорт вырастет на 6%, до $538,2 млрд, а импорт — на 5,4%, до $490,1 млрд.

Предполагается, что по итогам 2020 года экспорт из Южной Кореи сократится на 6,4%, до $507,7 млрд, а импорт — на 7,6%, до $465 млрд. При таком раскладе достичь общего объёма внешней торговли в 1 трлн не удастся.

Известно, что в Южной Корее фиксировали такой показатель на протяжении трех лет подряд с 2017 по 2019 год.

Эксперты полагают, что в 2021 году будет зафиксирован рост экспорта из Южной Кореи полупроводников, автомобилей, автозапчастей, нефтехимической продукции и нефтепродуктов в целом. Однако экспорт устройств беспроводной связи и бытовой техники, напротив, может сократится из-за жёсткой конкуренции с Китаем.