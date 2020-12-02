Москва, , 11:21 — REGNUM Снижение ставок по ипотеке в России произошло своевременно и смогло поддержать строительную отрасль. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«То, что мы одними из самых первых провели заседание президента по антикризисным мерам и приняли все решения — сегодня можно уже уверенно сказать, что мы получили результаты», — заявил Хуснуллин.

«Ключевой вопрос, который был — это снижение ставки до 6,5% по ипотеке. Все спорили, говорили, нужна ли эта мера? Сегодня я могу сказать, что это самая успешная мера из всех, которые мы приняли», — указал он.