Москва, 2 декабря 2020, 11:18 — REGNUM На самом деле ситуация вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» — это гонка во времени, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя создание спецфонда в Германии.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2».
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