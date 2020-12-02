Москва, , 11:18 — REGNUM На самом деле ситуация вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» — это гонка во времени, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя создание спецфонда в Германии.

«Германия будет создавать все новых посредников. США, с свою очередь, будут их санкционировать, а тем временем «Северный поток — 2» будет строиться.

Германии стоит уже занять более строгую позицию и перестать прогибаться под США.

А если не могут, то попытаться продать им свою долю в «Северный поток — 2», что вполне устроит американцев», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2».

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