Москва, , 11:17 — REGNUM Уже сейчас ряд регионов России демонстрируют высокие темпы строительства жилья, необходимые для достижения цели к 2030 году. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Задача строить по 0,82 метра на человека — в мире два-три таких примера крупных, кто реализовал такие масштабные проекты. Мы тоже им занимаемся, и, в принципе, мы считаем, что это возможно», — заявил Хуснуллин.

«Много критики, некоторые говорят, что это невозможно. Я скажу, что у нас сегодня показатель 0,82 метра на человека в стране выполняют 13 регионов. То есть сказать, что это невозможно — это неправда. Возможно, и причём не у самых богатых — Ульяновская область выполняет, Тамбовская область, Белгород 15 лет уже строить метр и больше. Поэтому я считаю, что это возможно. Просто этим надо заниматься», — указал он.

Вице-премьер напомнил, что к 2030 году в России должны построить суммарно более 1 млрд квадратных метров жилья.

«У нас в стране сегодня 3,8 млрд квадратных метров жилья. То есть мы должны построить 26% от существующего. То есть всё, что в стране есть, должно на каждый пятый метр — должен быть новый. Причём это не именно в 2030 году случится, а каждый год у нас будет жильё прибавляться», — подчеркнул вице-премьер.