Душанбе, , 10:56 — REGNUM Проблему террористической угрозы на таджикистанско-афганской границе поднял министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Мухриддин уделил особое внимание борьбе с терроризмом на пространстве ОДКБ.

Министр считает, что социально-экономические последствия пандемии коронавируса могут сказаться на безопасности. Глава МИД Таджикистана также представил приоритетные направления предстоящего председательства республики в ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря под председательством президента России Владимира Путина пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательство в Организации перейдет Таджикистану.

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