Москва, , 10:53 — REGNUM В октябре 2020 года больше всего мотоциклов было перепродано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На российскую столицу в октябре нынешнего года пришлось 997 продаж мотоциклов с пробегом.

На втором месте разместилось Московская область. Там был приобретён 771 байк. При этом на первые два региона пришлось более четверти всех проданных в стране подержанных мотоциклов.

Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Краснодарский край. Здесь байки были перепроданы 427 раз. На четвёртом месте находится Санкт-Петербург с результатом 318 перепроданных мотоциклов.

Напомним, в октября нынешнего года продажи байков на вторичном рынке составили 6,8 тыс. единиц, что на 31% больше уровня прошлого года.

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