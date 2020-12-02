Москва, , 10:49 — REGNUM На рубль 2 декабря окажут воздействие результаты заседания министров стран ОПЕК+, состоявшегося накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предполагалось, что оно перенесёт увеличение добычи нефти с января 2021 года на один квартал. Но ОАЭ на встрече неожиданно выступили за повышение добычи на 500 тыс. барр./сутки уже с 1 января. В результате важнейшее решение было отложено до 3 декабря.

Такая неопределённость оказывает давление на нефтяные цены. В том же направлении действуют вышедшие 2 декабря данные от института API о росте запасов нефти в США на 4,2 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 2,3 млн баррелей.

В результате цена Brent опустилась от уровней $48,30 к $47,20 за баррель. 2 декабря может быть значимой официальная статистика по запасам и производстве нефти в США.

В то же время рубль в большей степени поддерживается оптимизмом финансовых рынков, ростом фондовых индексов и всеобщим ослаблением доллара к основным валютам.

Важными данными для курса валюты 2 декабря выступят и показатели занятости в США и еврозоне, а также выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла.

Сегодня наиболее вероятный диапазон движения российской валюты: 75,10−76,50 руб./доллар. и 90,70−91,50 руб./евро», — считает эксперт.

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