Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону утвердила документацию по планировке территории в районе реки Темерник. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Новый жилой комплекс появится в границах улицы Белокалитвинской — существующей застройки вдоль реки Темерник — улицы Штахановского — переулка Мезенского. На территории площадью 8,47 га появятся жилые дома высотой 25 этажей, подземная и наземная парковки, детский сад на 96 мест, спортивный клуб площадью около 2 кв. метров. Жилой комплекс будет рассчитан примерно на 2 тыс. человек.

Стоит отметить, что разрешение на подготовку документации по планировке территории было выдано в августе 2016 года.