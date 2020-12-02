Душанбе, , 10:34 — REGNUM Сотрудничество в сфере международных автомобильных перевозок обсудили заместители министров транспорта Таджикистана и Узбекистана Шоиста Саидмуродзода и Даврон Дехконов, сообщили в пресс-службе таджикистанского министерства транспорта.

Стороны обсудили открытие дополнительных международных маршрутов, а также поправки в соглашение по упрощению автомобильных перевозок. Корме того, собеседники обсудили внедрение информационных технологий в транспортной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября прошло заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили упрощение условий перемещения товаров через таможенную границу.

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