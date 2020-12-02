Сеул, , 10:28 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представила новую платформу для полностью электрифицированных моделей автомобилей E-GMP. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба компании.

Новая «тележка» станет основой для электрокаров корейской марки нового поколения. Электрокары на основе E-GMP могут проехать на одном заряде более 500 км пути. До 80% зарядить аккумуляторы можно будет за 18 минут.

Электрифицированные модели на базе E-GMP разгоняются с 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а их максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Hyundai планирует представить к 2025 году представить 23 новых электромобиля. Кроме того, в планах компании за пять лет реализовать 1 миллион электрокаров по всему миру.

Ранее стало известно, что в России начались продажи нового полноразмерного кроссовера Hyundai Palisade.

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