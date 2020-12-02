Москва, , 10:20 — REGNUM До тех пор, пока в России сохраняется демотивирующая модель бюджетных отношений, пропасть между регионами не будет сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил экономист, член генерального совета «Партии роста» Антон Любич. Так он прокомментировал информацию о том, что пандемия углубила пропасть между регионами РФ.

«В России есть три типа регионов, — пояснил Любич. — Первый — это малонаселенные, не приспособленные к жизни людей регионы, где добываются полезные ископаемые. Там оправдана модель развития, когда оттуда выкачиваются ресурсы, налоговые доходы поступают в федеральный центр, а потом распределяются на нужды Федерации. Вторая группа регионов — промышленные. Из них также выводится большой объем ресурсов. При этом там живет значительное количество населения. Например, уральские регионы. В Пермском крае на месте тратится примерно половина уплачиваемых налогов: из примерно 460 миллиардов, который собирает край, 230 тратится на месте, еще столько же уходит в Москву бесследно. Такая ситуация избыточного изъятия налогов приводит к деградации инфраструктуры, создает демотивацию для региональных властей в развитии промышленности и приводит к угасанию промышленных регионов и целых отраслей российской промышленности».

Кроме того, как пояснил Любич, есть третья группа регионов, в которой создается мало добавочной стоимости, но там создаются бюджетные места.

«До тех пор, пока в РФ будет подобная демотивирующая модель бюджетных отношений, пропасть между регионами не будет сокращаться. Не только бедные регионы останутся бедными, но обеднеют и те, которые еще недавно не были таковыми. Единственный выход из этого — бюджетная реформа, перераспределение налогов, — сказал Любич. — Те регионы, которые живут за счет промышленности, развития новых технологий, туризма, развивают рабочие места, создают добавочную стоимость, должны получать более высокую налоговую отдачу, тогда там будет развиваться инфраструктура и туда будут переселяться люди из более депрессивных регионов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов заявил, что правительству РФ следует создать условия и программы поддержки внутренней трудовой миграции.

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