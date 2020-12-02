Чита, , 10:08 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края отчиталось о расходах на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Как сообщает сегодня, 2 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова главы регионального минфина Веры Антроповой, за счет федерального и краевого бюджетов в ноябре профинансированы расходы в сумме 19,7 миллиона рублей.

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«Средства направлены на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», — уточнила Вера Антропова.

Министр финансов добавила, что в бюджете Забайкальского края на указанные цели предусмотрено 625,2 миллиона рублей, финансирование на сегодняшний день составляет 580,2 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 331 человек.

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До конца 2020 года на дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Забайкальский край получит более восьми миллионов рублей. Средства поступят в регион из федерального бюджета.

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