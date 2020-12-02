Москва, , 10:06 — REGNUM Если в России затянется вторая волна пандемии коронавируса, то Банк России, скорее всего, поставит вопрос о повышении ключевой ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«По мнению главы ЦБ РФ, текущая величина ключевой ставки является оптимальной, и я не думаю, что в ближайшее время регулятор будет ее снижать. Теоретически же снижение ставки в рыночной экономике приводит к росту объемов кредитования промышленности и в принципе реального сектора. На стоимости кредитов для населения это не скажется, — сказал Юденков. — Главный фактор — необходимость развития экономики. Когда закончится пандемия, надо будет развивать экономику, а для этого необходима более низкая ключевая ставка».

Как подчеркнул профессор, по его мнению, ключевую ставку нужно не повышать, а снижать.

«Но если история со второй волной затянется, думаю, в феврале-марте Банк России поставит вопрос о ее повышении», — подытожил Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у ключевой ставки Банка России есть потенциал снижения, но вряд ли более чем на 0,5 процентных пункта.

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