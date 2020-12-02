Москва, , 10:00 — REGNUM Изъятие из обращения наличных денег зафиксировано в России в ноябре, их объём на руках у граждан и бизнеса уменьшился на 41,9 млрд рублей. Это следует из статистики Банка России.

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Сокращение оборота наличных в последний раз наблюдалось в январе. С марта, когда наступил вызванный пандемией кризис, оборот наличных нарастал повышенными темпами.

Так, в марте и апреле он вырос более чем на 1,2 трлн рублей. С начала 2020 года рост объёма наличности составил 21%. По данным на 1 октября, наличных в обращении было более 12,8 трлн рублей, уточняет РБК.

По словам представителя ЦБ РФ, сокращение оборота наличных обусловлено более спокойной реакцией населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости COVID-19. Ранее запас наличности сформировался, жёстких ограничительных мер сейчас нет.

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