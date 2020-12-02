Тюмень, , 09:56 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что перспективными сферами для вложений и развития на сегодня в регионе являются нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в Тобольске.

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Приток инвестиций в Тюменскую область в 2020 году идёт на спад, так как свою фазу прошёл проект «Сибура». И всё же удаётся выйти на небольшой плюс, отметил Моор.

Автор «Для себя видим пять основных направлений привлечения инвестиций. Это уже известная для нас нефтегазохимия, здесь всё понятно. Классический для нас нефтегазовый сервис или промышленное производство ориентировано на выпуск продукции для нефтегазовых компаний. Это тоже историческая роль Тюмени, мы работаем и поставляем продукцию для нефтегазовых компаний, которые работают в Югре. Это лесопереработка. Здесь есть, над чем работать. У нас 16 млн кубов леса, готовим в лучшем случае 2 млн. Здесь большая поляна для нашей работы. Агропромышленный комплекс очень инвестиционно привлекательный. И пятая сфера — это туризм», — перечислил глава Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций на душу населения в Тюменской области в 2019 году составил 198,3 тыс. рублей — 12 место среди субъектов РФ. Это в полтора раза выше среднероссийского показателя в 131,6 тыс. рублей.

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