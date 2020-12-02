Тюмень, 2 декабря 2020, 09:56 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что перспективными сферами для вложений и развития на сегодня в регионе являются нефтегазохимия, нефтегазовый сервис, лесопереработка, агропромышленный комплекс и туризм. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину на встрече в Тобольске.
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин в Тобольске: рабочий день президента РФ 1 декабря – трансляция»
Приток инвестиций в Тюменскую область в 2020 году идёт на спад, так как свою фазу прошёл проект «Сибура». И всё же удаётся выйти на небольшой плюс, отметил Моор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций на душу населения в Тюменской области в 2019 году составил 198,3 тыс. рублей — 12 место среди субъектов РФ. Это в полтора раза выше среднероссийского показателя в 131,6 тыс. рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области названы лидеры и аутсайдеры по инвестициям