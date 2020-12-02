Москва, , 09:52 — REGNUM Правительство Москвы заключило с инвестором, компанией «Интеко», договор о комплексном развитии части промышленной зоны «Коровино», расположенной на севере города. Об этом 2 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что соглашение является первым в России, заключенным по результатам аукциона на комплексное развитие территории промышленной зоны, и вторым в Москве по проектам КРТ.

«На участке площадью более 35 га планируется построить объекты промышленного и общественно-делового назначения, максимальная площадь которых может составить более 600 тысяч кв. метров», — сказал Ефимов.

Объём инвестиций составит порядка 40 млрд рублей, ожидается появление 13 тыс. рабочих мест.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, работы по реорганизации завершат в 2035 году. Для производственного назначения может быть возведено до 350 тыс. кв. метров недвижимости, а также ещё 250 тыс. кв. метров — объекты общественно-деловой застройки.