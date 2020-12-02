Москва, , 09:51 — REGNUM Немецкая компания Audi в 2020 году привезёт в Россию целый ряд новинок, среди которых седан и хэтчбек Audi A3 нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В первом квартале следующего года в России появятся Audi A3 нового поколения в кузовах седан и хэтчбек, а также производительная спортивная версия (RS) купеобразного кроссовера Q8.

Кроме того, в этот же период в РФ будут ввезены новый кроссовер Audi Q5, «заряженный» RS6 Avant нового поколения в кузове универсал и модернизированный универсал Audi RS4 Avant.

Также в следующем году у российских дилеров немецкой компании появятся модернизированные RS7 Sportback, RS5 Coupe и RS5 Sportback.

Купеобразный кроссовер Q5 Sportback и его спортивная версия появятся в автоцентрах страны во втором квартале, а в третьем квартале компания Audi порадует российских автолюбителей «заряженными» версиями с индексом S хэтчбека и седана A3 нового поколения. В это же время будут представлены новая Q3 RS, Q3 Sportback, а также электрокары e-tron S и e-tron S Sportback.

Ранее компания Audi совместно с китайской государственной компанией FAW заключили соглашение по созданию производства электрокаров на базе «тележки» PPE. Производственные площади для создания авто будут размещены в Китае.

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