Москва, , 09:47 — REGNUM Российская госкорпорация «Роснефть» намерена купить Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Совет директоров «Роснефти» 16 ноября одобрил сделку по покупке нефтекомпанией Пайяхского месторождения у «Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роснефть» может оплатить месторождение не только деньгами, но и рядом активов. По словам источника, речь идет о «РН-Сахалинморнефтегаз», «Варьеганнефтегазе», «РН-Северная нефть», Талинском месторождении и хвостовых активах «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза».

В самой «Роснефти» изданию прямо не подтвердили сделку. Там отметили, что включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр «Восток Ойл» увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года «Роснефть» приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте «Восток Ойл».

Проект предполагает разработку Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений, строительство 15 промысловых городков, двух аэродромов и порта.

Весной глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что смягчение кредитных условий поможет компании преодолеть кризис в перспективе двух-трех лет и начать новые проекты.

Читайте также: Сечин попросил Путина смягчить банковскую политику в части кредитования