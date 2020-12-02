Москва, , 09:36 — REGNUM Больше всего подержанных легковых автомобилей продаётся в Подмосковье. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего с января по октябрь 2020 года в Московской области были перепроданы 215 273 машины — на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Что же касается Москвы, то она стала вторым регионом по объёму перепродаж легковых автомобилей. Здесь за отчетный период на вторичном рынке было куплено 210 716 авто. Это на 2% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Краснодарский край. Здесь падение продаж составило 4%. За месяц в этом регионе было перепродано 189 713 легковушек.

Четвертое и пятое места регионального рейтинга заняли соответственно Свердловская область (131 694 ед. +2,2%) и Ростовская область (125 697 ед.; — 2,5%).

Напомним, по итогам октября текущего года средняя стоимость легкового автомобиля на вторичном рынке в РФ составляла 606,2 тыс. рублей, что на 0,6% больше, чем в сентябре.

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