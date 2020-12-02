Сеул, , 09:23 — REGNUM Падение экономики Южной Кореи в 2020 году составит 1,4%. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).

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По мнению экспертов, в 2021 году темпы роста составят 2,7%. Известно, что показатели KERI разнятся с недавним прогнозом Банка Кореи на 0,3%.

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«Экономика нашей страны по-прежнему остаётся вялой. Не смотря на улучшения некоторых показателей, включая экспорт товаров, третья волна пандемии может вновь застопорить экономический рост страны», — сообщили в Корейском институте экономических исследований (KERI).

Специалисты предполагают, что влияние пандемии на экономику будет ощущаться вплоть до первой половины 2021 года, поэтому прогноз темпов экономического роста на будущий год были понижены до 2,7%.

Между тем, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году на 1,1%.

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