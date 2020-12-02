Москва, , 09:12 — REGNUM В России накануне Нового года может возникнуть дефицит импортных игрушек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), направленное в Федеральную таможенную службу (ФТС).

По словам президента АИДТ Антонины Цицулиной, импортеры не успели вовремя ввезти в Россию необходимый объём товара. Она уточнила, что иностранные производители, лидером среди которых является Китай, ограничили своё производство ещё в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли.

«После того как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю», — сказала она, добавив, что организация предложила ФТС ускорить пропуск продукции на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова заявила, что власти приняли решение об отказе от проведения новогодних детских мероприятий в Кремле в 2020 году.

«В этом году от традиционных детских ёлок в Кремле пришлось отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать опасности здоровье ребят», — сказала Крылова, уточнив, что мероприятие будут показывать по телевидению.

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