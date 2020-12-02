Берлин, , 09:15 — REGNUM С января по октябрь 2020 года в Германии выросли продажи электрических и гибридных автомобилей. Об этом сообщает Немецкое энергетическое агентство DENA.

По данным DENA, за отчетный период на гибридные и электрические автомобили приходилось 21,8% всех проданных новых автомобилей в Германии. При этом в 2019 году этот показатель составлял 8,8%.

«Несмотря на снижение продаж в автомобильной промышленности, автомобили, работающие на альтернативных источниках энергии, сделали огромный скачок. Важно сохранить эту тенденцию и в будущем», — сообщил генеральный директор агентства Андреас Кульман.

По его словам, увеличение продаж электрических и гибридных автомобилей было достигнуто за счет государственной поддержки.

«Теперь необходимо использовать этот импульс, чтобы потребители могли покупать автомобили с низким уровнем выбросов в среднесрочной перспективе без субсидий. Согласно нашему исследованию, для этого нужно ускорить расширение инфраструктуры зарядных станций общего пользования», — добавил Кульман.

Ранее стало известно, что компания Tesla планирует начать строительство предприятия по производству зарядок для электромобилей Supercharger в Шанхае.

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