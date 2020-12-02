Сухум, , 09:17 — REGNUM Россия с 1 декабря начала поставки электроэнергии в Абхазию в связи с аварией на воздушной линии на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «Черноморэнерго» на странице организации в соцсети Facebook.

«Запрошенный переток электроэнергии, на время устранения аварии, из Российской Федерации получен», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из-за аварии на воздушной линии «Очамчыра» без электричества остались абоненты на половине территории Абхазии. Все аварийные службы были направлены для ремонта линии. Работы затруднены из-за сложного рельефа местности.

Стоит отметить, что в Абхазии часто происходят отключения электроэнергии из-за аварий. Еще в 2015 году тогдашний генеральный директор «Черноморэнерго» Аслан Басария заявил, что это связано с «катастрофическим состоянием абхазской энергосистемы».