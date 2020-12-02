Москва, , 08:55 — REGNUM Стоимость трех моделей авто китайской компании Geely выросла на 10—25 тыс. рублей, или на 0,6−2,3% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что повышение цен коснулось самых продаваемых в России моделей Geely — это кроссоверы Atlas, Coolray и Emgrand X7. При этом подорожали модели 2019 и 2020 годов выпуска.

Так, минимальное подорожание в 10 тыс. рублей произошло у Geely Atlas. На авторынке РФ автомобиль теперь продается по цене от 1 274 990 до 1 724 990 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Повышение цен на кроссовер Coolray составило от 15 до 20 тыс. рублей. Диапазон цен на эту модель теперь составляет от 1 169 990 до 1 544 990 рублей.

Самое большое подорожание зафиксировано у Geely Emgrand X7. В базовой версии кроссовер обойдется за 1 099 990 рублей, а в топовой — 1 374 990 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года в России было куплено 2016 машин китайского бренда Geely — на 119% больше, чем в октябре прошлого года.

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