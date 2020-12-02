Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В столице Чувашии готовы потратить более 641 млн рублей на услуги по содержанию улично-дорожной сети. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Речь идёт о выполнении работ в Чебоксарах по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Победитель конкурса должен будет обеспечить содержание дорог после подписания контракта по 31 декабря 2021 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет поддерживать состояние дорог в нормативном и «безаварийном состоянии». Также он должен будет информировать заказчика об аварийных провалах и просадках дорожного покрытия, неисправных люках, о проведении работ на проезжей части и тротуарах, а также выявленных нарушениях технологии производства работ при реконструкции и капремонте улично-дорожной сети.

Максимальная цена контракта составляет 641 407 663 рубля. Оплата будет проводиться за счёт субсидий бюджета города Чебоксары на выполнение муниципального задания.