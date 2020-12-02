Москва, , 08:31 — REGNUM Дилеры компании Chery в России увеличили стоимость трех моделей китайской марки, представленных в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, в ноябре было зафиксировано подорожание кроссовера Tiggo 7 Pro, который появился в продаже в России в начале осени 2020 года. Причем он подорожал сильнее всего — на 30 тыс. рублей. Теперь стоимость кроссовера составляет от 1 529 900 до 1 699 900 рублей.

Кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 подорожали на 20 тыс. рублей, или на 1,1—1,8% по сравнению с прежней стоимостью.

Теперь базовая комплектация модели Chery Tiggo 4 стоит 999 900 рублей, а топовая — 1 359 900 рублей. Что же касается Tiggo 8, то цены на эту модель после повышения составляют от 1 659 900 до 1 819 900 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на кроссоверы Chery было зафиксировано в октябре 2020 года. Тогда Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 подорожали на 20—40 тыс. рублей, что составляет 1,2—3,3% от прежней стоимости.

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