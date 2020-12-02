Берлин, , 08:22 — REGNUM Правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2», сообщает Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что план предусматривает создание Фонда против изменения климата, который признает газопровод «важнейшим компонентом для защиты окружающей среды» в земле Мекленбург — Передняя Померания. Таким образом, это будет способствовать завершению проекта.

Bild пишет, что в этих целях будет создано специализированное предприятие, с помощью которого компании, которым угрожают американские санкции, смогут осуществлять взаимодействие с РФ, не имея прямого отношения к газопроводу.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя морского и гидрографического агентства ФРГ сообщила, что оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — возобновит прокладку газопровода 5 декабря.

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