Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам дня 1 декабря нефть сорта Brent подешевела на 0,88%, до $47,21. Цена снизилась из-за отсутствия решения ОПЕК+, так как встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на четверг, 3 декабря. Страны ОПЕК+ все еще не договорились о продлении соглашения на 2021 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 2 декабря, на торгах в Азии цена на нефть снижалась до $46,80 за баррель. На момент написания материала Brent стоит $47,02. Цена держится над уровнем $47.

Без положительных новостей покупателям будет сложно удержать его, так как из-за разногласий неизвестно какое решение примет ОПЕК.

Неопределенность давит на цены и если поддержка $46,75 не устоит, то цена снизится до уровня $45,50, что негативно отразится на канадском долларе и российском рубле. Отскок к уровню $47,85 станет положительным фактором для покупателей.

Согласно представленным данным Американского института нефти (API), за неделю с 23 по 27 ноября, запасы нефти в стране увеличились на 4,146 млн. баррелей, запасы бензина — на 3,402 млн. баррелей, запасы дистиллятов — на 0,334 млн. баррелей.

Сегодня на американской сессии выйдут официальные данные минэнерго США. Ожидается, что за неделю запасы нефти сократились на 2,358 млн баррелей.

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