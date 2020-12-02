Москва, , 08:17 — REGNUM Банк, который лишился лицензии почти год назад, решено ликвидировать через процедуру банкротства, несмотря на то, что ранее арбитраж Москвы удовлетворил иск Центробанка России о принудительной ликвидации «Апабанка». Банкротный иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление в арбитраж Москвы поступило 30 ноября 2020 года. Истцом указана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». ЦБ РФ фигурирует третьим лицом. Детали дела пока неизвестны, но, вероятно, в процессе процедуры принудительной ликвидации и инвентаризации выяснилось, что средств на расчёты с кредиторами не хватает.

Напомним, в июле 2020 года суд удовлетворил иск о принудительной ликвидации. Уточнялось, что остатки денежных средств ликвидируемого юрлица составляют 39 998 158 рублей 1 копейку, а размер средств обязательных резервов кредитной организации, депонированных в Банке России, — 2 339 000 рублей.

31 января 2020 года у банка была отозвана лицензия и назначена временная администрация по управлению. На начало ноября 2020 года была установлена задолженность перед 92 кредиторами на общую сумму 272,738 млн рублей.

Расходы по ликвидации «Апабанка» на четвёртый квартал 2020 года были утверждены в сумме 17,71 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент лишения лицензии юрлицо было по размеру активов на 369-м месте в России.