Москва, , 08:15 — REGNUM Торги на Мосбирже 1 декабря открылись снижением по иностранным валютам. Несмотря на снижение нефтяных котировок на американской сессии, рубль закрылся в плюсе против доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Укреплению рубля способствовало улучшение аппетита к риску на фоне хорошей статистики по деловой активности в промышленности Китая, новостей по вакцинам от коронавируса, а также общего ослабления доллара по всему рынку Форекс.

По итогам дня рубль подорожал к британцу и фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 75,84 руб., фунт/рубль — на 0,03%, до 101,77 руб. Против евро рубль подешевел на 0,35%, до 91,48 руб.

Участники рынка ожидают получения разрешений на использование своих вакцин против COVID-19 компаниями Moderna, Pfizer и BioNTech. Доллар США подешевел к основным валютам на фоне резкого роста пары фунт/доллар и евро/доллар.

Курс британца подскочил на 80 пунктов после сообщения Тома Ньютона из Times Radio, что Великобритания и Европейский союз могут заключить сделку к концу недели. Также на доллар надавила статистика по деловой активности в США.

Также доллар вырос на новости о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси возобновили переговоры по пакету помощи от COVID 19. Производственный индекс ISM снизился к 57,5 в ноябре против 59,3 ранее (прогноз был 58).

Нефть сорта Brent подешевела на 0,88%, до $47,21. На торгах 2 декабря в Азии нефть подешевела на 0,43%, до $47 за баррель. Страны ОПЕК+ все еще не договорились о продлении соглашения на 2021 год. Встреча, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Разногласия между участниками картеля давят на нефтяной рынок.

Баррель Brent держится над уровнем $47. Участники рынка ожидают решения ОПЕК, поскольку увеличение добычи нефти ударит по ценам на нефть и рублю. Пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 75,30—76,60 руб.

Выход цены из коридора определит направление движения примерно на одну неделю. Если цена прорывается вниз, то можно ждать теста уровня 74 рубля. Если покупатели окажутся сильнее и цена закрепится выше 76,60 руб., то не избежать возвращения цены к уровню 77,80 руб.

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