Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2020 года в России на вторичном авторынке было продано около 204 тыс. грузовиков — на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Наиболее перепродаваемым грузовым автомобилем в РФ стала модель Volvo FH. Её за период с января по октябрь приобрели 7529 автолюбителей.

На втором месте по популярности находится КамАЗ 65 115. Это авто на вторичном рынке было перепродано 7375 раз. Третье и четвертое места заняли модели Камского автозавода — КамАЗ 43 118 (5247 ед.) и КамАЗ 6520 (5134 ед.).

Далее идут: DAF XF (5016 ед.), Mercedes-Benz Actros (4789 ед.) и две шведские модели — Scania P (4555 ед.) и Scania R (4172 ед.).

Напомним, по итогам первых девяти месяцев нынешнего года продажи новых грузовых машин в России составили 49 652 экземпляра, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

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