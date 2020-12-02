Москва, , 08:05 — REGNUM Внедрение в России новых правил информирования о счетах, вкладах и электронных средствах платежа в банках необходимо отложить. Об этом Ассоциация российских банков (АРБ) просит Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает «Прайм».

В соответствующем письме на имя главы ведомства Даниила Егорова говорится, что финансовые организации столкнулись с серьезными проблемами из-за пандемии нового коронавируса.

Авторы обращения поясняют, что банки не успевают провести нужные работы из-за временной нетрудоспособности своих сотрудников в период пандемии, необходимости соблюдения ими требования о режиме изоляции, а также ухода за заболевшими членами семьи.

В АРБ подчеркнули, что при невыполнении новых правил участникам рынка грозят серьезные риски, включая штрафы, потерю возможности открывать новые счета и отток клиентов.

Приказ ФНС о новых правилах вступает в силу с января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Даниил Егоров заявил, что Федеральная налоговая служба объединит на своей онлайн-платформе информацию о клиентах банков со сведениями ФНС, чтобы уменьшить риски при выдаче кредитов.

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