Владивосток, , 07:49 — REGNUM Половина опрошенных приморцев считает, что цена роскошного авто начинается с пяти млн рублей — опрос проводился с 16 по 23 ноября среди пользователей сайта drom.ru. В нём приняло участие 18 100 человек, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь портала Елизавета Олофинская.

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В список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь (дороже 3 млн рублей) попадает все больше моделей «народных марок». Например, в 2020 году Минпромторг впервые включил машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Сотрудники автомобильного сайта задали вопрос: «Какие авто надо облагать налогом на роскошь?». Предлагалось несколько вариантов ответов.

Согласно опросу, в Приморье 31,2% жителей выбрали вариант «5 млн», за «10 млн» проголосовали 16,8%. Таким образом, повысить порог «роскошных» автомобилей хочет 48% приморцев. При этом 23% считают, что такого налога не должно вообще быть.

Согласны с существующей планкой Минпромторга в «3 млн» рублей 16,5% опрошенных из Приморья. За вариант «2 млн» проголосовали 6,4%, «1,5 млн» — 1,9%, «от 1 млн» — 4,2%. Таким образом, за повышение налога и для машин подешевле высказались 12,5% опрошенных.

«В нынешних реалиях, при составлении списков, цену авто надо в долларах указывать. Через пару лет пять миллионов рублей вполне может стоить, например Nissan Qashqai, которого роскошью пока называть не стоит», — поделился один из участников опроса, чей комментарий одобрило больше 1200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Подмосковье вышло на первое место среди региональных авторынков по продажам подержанных машин.