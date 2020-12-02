Сеул, , 07:39 — REGNUM В Южной Корее власти 2 декабря подтвердили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на птицеферме в Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития страны.

По данным ведомства, результаты исследования подтвердили наличие у кур-несушек на птицеферме в Санджу вируса штамма H5N8.

Напомним, что 28 ноября наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа было подтверждено на ферме в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто. Это привело к превентивному уничтожению 19 тыс. уток на самой заражённой ферме и уничтожению 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток в хозяйствах, расположенных по соседству.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя несколько дней после подтверждения высокопатогенного штамма птичьего гриппа на ферме в южнокорейском городе Чонып провинции Чолла-Пукто подозрение на вирус было зафиксировано на птицеферме в Санджу провинции Кёнсан-Пукто.

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